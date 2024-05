Mindst fem personer har mistet livet i angreb i Rafah

Israelske angreb har dræbt mindst fem personer i Rafah i det sydlige Gazastriben, hvor Israel har varslet en storstilet landoperation.

Det er Kuwaiti-hospitalet i Rafah, som natten til tirsdag har oplyst dødstallet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Hospitalet oplyser tilmed, at flere er sårede.

Området er lige nu genstand for intense israelske angreb, oplyser vidner og palæstinensiske sikkerhedskilder.

En unavngiven amerikansk embedsmand har kort inden midnat mandag udtalt, at USA ser på de israelske angreb i Rafah med bekymring.

Dog vurderer USA ikke, at angrebene er udtryk for en større militæroperation, siger den unavngivne embedsmænd.

Embedsmandens vurdering er ikke bekræftet af amerikanske myndigheder.

Embedsmanden siger, at USA har fokus på at undgå israelske angreb i tætbefolkede områder. Ifølge embedsmanden er de nuværende angreb ikke rettet mod sådanne.

Det israelske krigskabinet har besluttet, at en militæroperation i Rafah fortsætter med det mål at presse Hamas til at frigive gidsler.

Det sagde Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, tidligere mandag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den israelske udmelding kom, efter at den palæstinensiske bevægelse Hamas accepterede et forslag om våbenhvile i Gazastriben fra mæglerne Qatar og Egypten.

Den israelske forsvarsminister, Yoav Gallant, sagde sent søndag, at en militæroperation var forventet "snart", skrev Haaretz.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) advarede lørdag om, at det vil få alvorlige konsekvenser, hvis Israel gennemfører en militæroperation i Rafah.

En offensiv i byen risikerer at føre til "et blodbad", lød det i et opslag på det sociale medie X.

