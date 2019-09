Mindst fire er dræbt er ulykke med turistbus i Utah

Turistbus med kinesisktalende passagerer er forulykket i den amerikanske delstat Utah. Fire meldes omkommet.

Mindst fire personer er dræbt, og op til 15 personer er i kritisk tilstand, efter en turistbus fredag forulykkede nær en nationalpark i den amerikanske delstat Utah.

Det oplyser færdselspolitiet i den vestlige delstat ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Inklusive chaufføren var der 30 personer om bord på bussen.

Samtlige de 26 personer, som overlevede ulykken, er kommet til skade og bragt til forskellige hospitaler i området.

Fire af de mest alvorligt tilskadekomne blev bragt til hospitalet med helikopter.

Ifølge flere medier er der tale om kinesisktalende turister. Nationaliteten på de mange ofre for ulykken er natten til lørdag dansk tid ikke offentliggjort.

En talsmand for færdselspolitiet i Utah oplyser, at passagererne menes at komme fra Kina eller Taiwan.

Talsmanden tilføjer, at antallet af kritisk tilskadekomne gør det sandsynligt, at dødstallet fra ulykken vil stige.

Kinas ambassade i Washington D.C. oplyser på Twitter, at den har sendt medarbejdere til Utah for at assistere de berørte personer.

Af ukendte årsager kørte bussen af vejen, hvorefter den ramte et autoværn og væltede om på siden.

Ulykken skete kort før, at bussen var fremme ved sit bestemmelsesmål, nationalparken Bryce Canyon.

En strækning på over 20 kilometer af hovedvejen blev afspærret efter ulykken.

Bryce Canyon National Park, som turisterne skulle besøge, ligger cirka 435 kilometer syd for Salt Lake City, der er delstatshovedstaden i Utah.

Nationalparken tiltrækker omkring to millioner besøgende om året.

/ritzau/