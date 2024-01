Mindst fire omkom ved hospitalsbrand i Tyskland

Fire mennesker er omkommet og omkring 20 er blevet kvæstet ved en hospitalsbrand i den nordtyske by Uelzen, oplyser en talsmand for det tyske politi fredag.

Tre af de omkomne er døde på stedet, mens en fjerde blev flyttet til et andet sygehus for at blive behandlet. Men patienten døde efter transporten.

Branden brød ud på tredje sal på hospitalet sent torsdag aften. Flammerne spredte sig hurtigt til adskillige stuer på etagen.

En del mennesker måtte reddes ud af hospitalet for komme i sikkerhed fra flammerne. En del blev kvæstet af røgforgiftning og forbrændinger.

I henhold til de første overslag er der sket skader for over en million euro (over 7,5 million kroner).

Der blev sendt over 140 brandmænd og redningsfolk til hospitalsbranden.

Politiet har indledt en efterforskning for at få fastslået årsagen til branden i Helios Klinikum Uelzen.

/ritzau/dpa