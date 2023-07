Mindst ni mennesker dør i busulykke i Colombia

Mindst ni personer er døde i en busulykke nord for Colombias hovedstad, Bogota.

Det oplyser colombianske myndigheder tidligt søndag morgen dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Ifølge myndighederne er ni mennesker døde, mens 25 andre er sårede.

Ulykken skete nær byen El Playón - omkring 340 kilometer nord for Bogota.

Bussen var på vej nordpå fra byen Cúcuta. Den kørte mod byen Valledupar nær Colombias nordlige kyst, da den faldt ud over en skrænt og ned i en kløft.

Ifølge borgmester i El Playón Wilmer Barrios er passagerne migranter fra nabolandet Venezuela, der havde som mål at komme til USA. Det skriver lokale medier.

Billeder fra stedet viser ifølge nyhedsbureauet AFP, at politi og redning er i gang med at hjælpe på stedet.

Ulykken skete lørdag lokal tid, og årsagen til ulykken er endnu ukendt, oplyser busoperatøren i en udtalelse.

Her lyder det også, at 32 personer er kommet til skade - inklusiv de to konduktører.

Der vil ifølge busoperatøren blive foretaget undersøgelser for at finde ud af, hvad der er sket.

/ritzau/dpa