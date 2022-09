Mindst ni migranter omkommet i Rio Grande

Mindst ni migranter er fundet døde, efter at de havde forsøgt at krydse floden Rio Grande i nærheden af Eagle Pass i Texas. Ifølge de amerikanske grænsemyndigheder er 37 andre migranter blevet reddet op fra floden, mens 16 er blevet anholdt i området.

- Drukneulykkerne skete torsdag, da en stor gruppe migranter forsøgte at komme over floden. 37 andre blev reddet, hedder det i en pressemeddelelse fra den amerikanske grænsemyndighed CBP.

I alt 53 migranter er blevet tilbageholdt på den amerikanske side af grænsefloden, siger CBP, som søndag eftermiddag dansk tid stadig søger efter andre, som kan være druknet.

- Det er første gang i en årrække, at der er druknet så mange i Rio Grande, siger en talsmand for CBP.

Chefen for brandvæsnet i Eagle Pass, Manuel Mello, siger til avisen The New York Times, at det var stærk strøm i floden, som trak migranterne ned knap et par kilometer syd for International Bridge, som forbinder Eagle Pass med Piedras Negras i Mexico.

I løbet af de seneste tre årtier er tusinder omkommet i forsøg på at komme ind i USA fra Mexico, ofte på grund af dehydrering eller ved drukning.

Mello siger, at drukneulykker er blevet mere hyppige i området, hvor hundredtusinder hvert år forsøger at nå til USA fra Mexico.

I juni omkom over 50 mennesker, da de var blevet efterladt i en ekstremt ophedet trailer i solen i San Antonio, Texas.

/ritzau/AFP