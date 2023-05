Mindst otte omkommet under oversvømmelser i Norditalien

Mindst otte er omkommet og tusinder er blevet evakueret efter to dage med dramatiske oversvømmelser i det nordlige Italien.

Det rapporterer tv-stationen RAI.

Oversvømmelserne kommer efter en langvarig tørke i det nordlige Italien tidligere på foråret.

- Der er foretaget evakueringer i mindst 24 byer som følge af oversvømmelserne. Mindst otte er omkommet, oplyser myndighederne i regionen Emilia-Romagna.

Alene i byen Ravenna, der er er kendt for unikke kristne kulturminder fra semantikken, er 5000 mennesker evakueret.

- Ravenna er ikke til at genkende på grund af de ødelæggelser, som byen er blevet påført, siger byens borgmester, Michele de Pascale, til tv-stationen RAI.

De Pascale siger, at natten med oversvømmelser formentligt er den værste i Romagnas historie.

Nogle af de hårdest ramte områder har i løbet af kun 36 timer fået nedbørsmængder, der normalt kommer over et halvt år.

Udtørringen under den langvarige tørke tidligere i år menes at have medført, at mindre vand bliver absorberet af jorden.

Oversvømmelserne har også ført til omfattende strømafbrydelser.

Ifølge myndighederne har mindst 50.0000 personer været udsat for strømafbrydelser.

Et formel 1-løb, som skulle have fundet sted i Imola i weekenden, er blevet aflyst.

Også Slovenien, Kroatien og Bosnien er ramt af oversvømmelser.

I byen Bosanska Krupa i Bosnien er flere hundrede boliger oversvømmet.

- Dette er en apokalypse, siger byens borgmester, Amin Halitovic, til tv-stationen N1.

- Vi kan ikke længere tælle de oversvømmede bygninger. Det har aldrig været så slemt før, siger Halitovic.

/ritzau/dpa