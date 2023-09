Mindst otte personer er døde i Mexico efter ekstreme regnskyl

Ekstreme mængder regn har ført til mindst otte personers død i Mexico. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tre andre personer er kvæstet, efter en flod er gået over dets bredder i delstaten Jalisco i den vestlige del af landet.

Reuters beskriver hændelsen som endnu en ekstrem vejrhændelse, som er hjulpet på vej af klimaforandringer.

De usædvanlige mængder regn har ødelagt fire huse, mens personer fra 50 andre boliger er blevet evakueret. Det oplyser Gustavo Robles, der er borgmester i kommunen Autlan de Navarro.

Lokale og føderale myndigheder samarbejder om at erklære nødretstilstand i området.

100 redningsmedarbejdere tager del i redningsarbejdet.

Klimaforandringer kan føre til øgede og mere utilregnelige regnmængder, fordi den varmere atmosfære kan holde på mere vanddamp. Dermed kan skyerne samle mere fugt, inden det fører til regnskyl.

Også i Guatemala har myndighederne oplyst, at seks personer har mistet livet efter ekstreme regnmængder søndag. Også her gik en flod over sine bredder.

Inden søndag kunne Guatemala allerede tælle en trist rekord på mindst 29 personer, der er omkommet på grund af oversvømmelser i regnsæsonen.

/ritzau/