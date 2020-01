Mindst seks er dræbt under demonstrationer i Irak

To politifolk, der blev ramt af en bil i byen Basra, er blandt dødsofrene ved mandagens sammenstød i Irak.

Mindst seks mennesker er dræbt under sammenstød mellem politi og demonstranter i Irak.

I hovedstaden Bagdad er tre demonstranter omkommet. De to af dem blev ramt i hovedet, da politiet skød med skarpt mod demonstranterne, oplyser sikkerheds- og lægekilder.

Den tredje døde efter at være blevet ramt af en tåregasgranat.

En fjerde demonstrant blev skudt og dræbt af politiet i den hellige by Kerbala, tilføjer kilderne.

To politifolk er dræbt i den sydlige by Basra. Det skete, da en bilist forsøgte at undgå urolighederne og derved påkørte de to betjente, oplyser sikkerhedskilder.

Snesevis af andre mennesker er såret under de voldsomme sammenstød.

Demonstranter kastede med brandbomber og sten mod politiet, som svarede igen med tåregas og skud.

- De bør holde op med at skyde og sigte, hvem er de og hvem er vi? Begge sider er irakere. Så hvorfor slår I jeres brødre ihjel?, spørger en ophidset kvindelig demonstrant, der afviser at oplyse sit navn.

Flere steder i det sydlige Irak har demonstranter bygget barrikader af brændende bildæk og blokeret flere hovedveje. Det sker blandt andet i Kerbala, Amara og Nassiriya.

De beskylder premierminister Adel Abdul Mahdi for at være løbet fra sit løfte om at udpege en ny regering, som irakerne vil kunne acceptere.

I flere uger har der ellers været relativt roligt i de irakiske byer, der har været præget af demonstrationer mod regeringen.

Protesterne begyndte 1. oktober, hvor især unge irakere gik på gaden med krav om store ændringer i regeringssystemet.

De mener, at hele systemet er grundlæggende korrupt, og at det er medvirkende til, at mange irakere lever i fattigdom i det olierige land.

/ritzau/Reuters