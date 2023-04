Mindst seks turister har tirsdag mistet livet i en lavine på bjergpasset Nathu La i Himalaya-bjergene i den nordøstlige del af Indien.

Det oplyser politiet og andre lokale myndigheder ifølge Reuters.

Foruden de omkomne er 30 personer kommet til skade.

Derudover frygtes et ukendt antal mennesker at være fanget under snemasserne.

Tirsdag eftermiddag dansk tid er en redningsaktion i gang på stedet.

Bjergpasset Nathu La ligger i cirka 4300 meters højde på grænsen mellem Indien og Tibet.

