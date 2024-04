Mindst syv børn blev dræbt af bombe i Syrien

Mindst syv børn blev lørdag dræbt ved en bombeeksplosion i den sydlige syriske Daraa-provins, oplyser statslige medier i Damaskus.

Børnene blev dræbt, da en bombe "placeret af en terrorist" eksploderede i byen Sanamayn, skriver nyhedsbureauet Sana med henvisning til en politikilde.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, som under hele den syriske borgerkrig indsamlede oplysninger om dræbte og sårede via netværk mange steder i landet, siger, at "otte børn i forskellige aldre blev dræbt lørdag, og at et andet barn blev såret".

Den britiske overvågningsgruppe siger, at militser i området er blevet beskyldt for at have anbragt bommen for at ramme en bestemt person, der ikke bliver identificeret.

Det var i Daraa, at en folkelig opstand mod præsident Bashar al-Assads styre begyndte i 2011. Opstanden eskalerede til en borgerkrig efter de fredelige prodemokratiske demonstrationer brutalt blev slået ned af præsident Bashar al-Assads regime.

Den blodige konflikt, som kom til at omfatte jihadister og udenlandske hære, kostede over 507.000 menneskeliv. Millioner blev gjort til flygtninge og Syriens infrastruktur og industri blev ødelagt.

Daraa kom igen under regeringsstyrkernes kontrol i 2018 i henhold til en våbenhvileaftale støttet af Rusland. Provinsen har siden været hærget af drab, voldelige kampe og ekstrem fattigdom.

Al-Assad har været præsident i Syrien siden 2000, hvor han efterfulgte sin far, Hafez al-Assad, som havde stået i spidsen for landet siden 1971.

Ifølge FN lever over 90 procent af Syriens befolkning i fattigdom./ritzau/AFP

