Koalition ledet af Saudi-Arabien har onsdag udført et luftangreb, som har kostet mindst syv livet i Yemen.

Mindst syv civile er dræbt under luftangreb i Yemen. Det oplyser borgere og en talsmand fra houthi-bevægelsen onsdag.

Angrebet fandt sted i den nordlige provins al-Jawf.

Der er forskellige meldinger om antallet af døde. En talsmand for houthi-bevægelsens sundhedsministerium oplyser, at luftangreb onsdag ramte beboelse, og at ni personer blev dræbt, herunder to børn.

Ifølge talsmanden er luftangrebene udført af en koalition ledet af Saudi-Arabien.

Koalitionen er ikke vendt tilbage på henvendelser fra Reuters. Koalitionen har i mere end fem år bekæmpet houthi-bevægelsen i landet.

Krigen mellem de to parter har stået på siden slutningen af 2014. Over 100.000 mennesker er blevet dræbt.

Krigen, der står mellem Yemens regering og houthi-oprørerne, kaldes af FN for "verdens værste humanitære katastrofe".

Krigen anses i høj grad som en kamp om magten på Den Arabiske Halvø mellem fjenderne Iran og Saudi-Arabien.

Houthi-oprørerne er støttet af Iran, mens Yemens regering er støttet af koalitionen, som saudiaraberne står i spidsen for.

