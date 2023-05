Mindst syv er døde i påkørsel nær migrantcenter i Texas

Syv mennesker er døde og mindst seks andre er kvæstet, efter at de blev ramt af en bil i byen Brownsville i Texas.

Det oplyser politiet i byen ifølge nyhedsbureauet AP.

De døde og kvæstede stod og ventede på en bus ved et busstoppested, der ligger nær et center for migranter i byen.

Det er endnu uklart, hvad der er årsag til, at bilen kørte ind i menneskemængden.

Ifølge tv-stationen ABC News er den mand, der kørte bilen, blevet anholdt af politiet.

Han er blevet indlagt på et hospital, hvor politiet bevogter ham, oplyser politiet i Brownsville til tv-stationen.

Bilisten har fået taget blodprøver, der skal vise, om han var påvirket af alkohol eller stoffer.

Politiet vil ikke umiddelbart sige noget om et muligt motiv, eller om hvorvidt manden med vilje kørte sin bil ind i de ventende personer ved busstoppestedet.

Brownsville ligger i det sydøstlige Texas ved grænsen til Mexico.

Den dødelige hændelse sker mindre end et døgn efter, at otte mennesker blev dræbt i et masseskyderi i den nordlige del af Texas.

Skyderiet fandt sted i et travlt indkøbscenter nord for storbyen Dallas.

/ritzau/