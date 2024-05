Mindst syv er dræbt i nye russiske angreb mod Kharkiv

Rusland har torsdag sendt en byge af missiler mod Ukraines næststørste by, Kharkiv, hvor syv mennesker er dræbt i et angreb på et trykkeri.

De russiske styrker skød omkring 15 missiler i alt mod Kharkiv og den nærliggende by Ljubotyn, siger ukrainske myndigheder.

Missilerne har ramt byens store trykkeri og transportveje.

Røg steg i vejret fra trykkeriets tag, mens redningsmandskab bar dødsofre ud fra bygningen i ligposer.

- Der er ikke nogen militære anlæg hverken her eller i nærheden, siger regionens guvernør, Oleh Synjehubov.

Der var omkring 50 mennesker til stede i trykkeriet, da det blev angrebet. Ud over de syv dræbte blev 28 andre såret i angrebene.

Blandt de sårede i byen er seks jernbanearbejdere, oplyser Ukraines statslige jernbaneselskab.

Også byen Derhatji er blevet angrebet. Her er flere almindelige huse blevet ramt af bomber, der har såret yderligere mindst 13 mennesker.

Ifølge Ukraines forsvarschef, general Oleksandr Syrskyj, sender Rusland nu forstærkninger mod den nordlige del af Kharkiv-regionen, hvor den russiske fremrykning er bremset.

Torsdag er der kampe i gaderne i grænsebyen Vovtjansk, siger han.

Syrskyj siger videre, at de mest intense kampe i Ukraine nu finder sted i øst, hvor de russiske styrker presser på ved fronten i Donetsk-regionen og i området omkring Kupjansk i Kharkiv-regionen.

Rusland har i månedsvis beskudt storbyen Kharkiv i det nordøstlige Ukraine. Rusland har også indledt en offensiv på landjorden i den nordlige del af regionen af samme navn.

Ifølge anklagemyndigheden i regionen blev torsdagens missilangreb foretaget fra Belgorod-regionen i Rusland.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, betegner torsdagens angreb som "ekstremt brutalt".

Han er utålmodig med sine allierede i Vesten, som ifølge ham yder for lidt militær støtte, til at Ukraine kan modstå de russiske angreb.

- Russiske terrorister udnytter Ukraines mangel på tilstrækkeligt luftforsvar og pålidelig evne til at ødelægge terroristernes raketaffyringsramper på deres præcise position, som er tæt på vores grænser, skriver han på X.

- Og denne svaghed er ikke vores, men den verden der i tre år ikke har turdet tackle terroristerne, som de fortjener det.

/ritzau/Reuters