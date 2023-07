Mindst syv meldes såret ved bilangreb i Tel Aviv

Flere personer er blevet såret, efter at en bil kørte ind i en folkemængde i den nordlige del af Tel Aviv, skriver AFP.

Politi og hospitalskilder siger, at mindst syv personer blev ramt. Ifølge BBC rapporterer lokale medier, at chaufføren, som kørte bilen, blev skudt og dræbt på stedet.

Angrebet skete, samtidig med at det israelske militær fortsatte en militær operation i flygtningelejren Jenin på den besatte Vestbred.

Operationen er den største for det israelske militær i årevis i området med mange militante grupper. Under operationen er ti palæstinensere blevet dræbt og tusinder er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem.

Omkring 100 er såret - 20 af dem alvorligt, oplyser det palæstinensiske sundhedsministerium.

Den israelske hær kalder operationen for en "omfattende antiterrorindsats", der har omfattet luftangreb og hundredvis af soldater.

Aktionen blev indledt mandag morgen.

Flygtningelejren er hjemsted for flere militante grupper og huser i alt 18.000 mennesker.

Lederen af Det Palæstinensiske Selvstyre, Mahmoud Abbas, suspenderede mandag aften selvstyrets kontakt og sikkerhedssamarbejde med Israel.

/ritzau/AFP