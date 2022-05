Mindst syv mister livet i flammehav på filippinsk færge

Mindst syv personer har mistet livet, efter at en færge brød i brand i Filippinerne.

Det oplyser Filippinernes kystvagt ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Kystvagten har lagt billeder af hændelsen på dens Facebook-profil.

Billederne viser færgen i et voldsomt flammehav og passagerer, som bliver evakueret fra færgen.

Kystvagten og øjenvidner fortæller til AFP, at branden pludseligt brød ud på færgen "Mercraft 2", da den var på vej fra øen Polillo på vej til Luzon, som er den største ø på Filippinerne. Det er også her, hovedstaden Manila ligger.

124 passagerer var om bord, da færgen brød i brand.

Øjenvidnerne fortæller til AFP, at flere passagerer var tvunget til at springe over bord for at undgå flammerne.

