Mindst ti hackergrupper udnytter svaghed i Microsoft-program

Langsomme opdateringer udgør et problem i forbindelse med hackerangreb, som blandt andet har ramt Stortinget.

Mindst ti forskellige hackergrupper benytter sig af svagheder i Microsoft-programmet Exchange Server.

Det skriver cybersikkerhedsselskabet ESET i et blogopslag natten til torsdag dansk tid.

Svaghederne i programmet, der for nylig blev opdaget, har resulteret i, at titusindvis af virksomheder og organisationer er blevet ramt.

Nye ofre for hackerangrebet offentliggøres dagligt - senest det norske parlament, Stortinget, onsdag. Det er således blevet konstateret, at data er blevet hentet ud af parlamentets system.

Også to føderale grene af myndighederne i Tyskland er blevet ramt.

Angrebet gør det påtrængende, at organisationer får gennemført opdateringer snarest.

Microsoft er kommet med løsninger på sikkerhedsproblemet. Men langsomme opdateringer hos organisationer rundt omkring i verden - som ifølge eksperter også skyldes kompleksiteten i Exchanges opbygning - betyder, at der flere steder fortsat er fri bane for hackere.

Har hackerne fundet en vej ind, er det heller ikke sikkert, at opdateringerne løser problemet.

- Trusselsbilledet er i hurtig forandring og stadig mere krævende. Det angreb, vi står overfor, viser, at it-angreb i værste fald kan få alvorlige konsekvenser for demokratiske processer, sagde Stortingets formand, Tone Wilhelmsen Trøen, onsdag, da parlamentet udsendte en meddelelse om angrebet.

Microsoft har afvist give en kommentar i forbindelse med hastigheden på brugernes opdateringer.

I tidligere kommentarer har selskabet gjort det klart, at det er afgørende, at såkaldte patches (ændringer i et computerprogram, der forbedrer det eller retter en fejl, red.) installeres "med det samme".

Microsoft har givet Kina skylden for hackerangrebet. Den kinesiske regering har afvist, at den er involveret.

