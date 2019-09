Mindst ti mennesker er dræbt af bilbombe i Afghanistan

Taliban har svoret at ville forstyrre kommende præsidentvalg. Flere angreb har ramt landet den seneste tid.

Ti mennesker er blevet dræbt af en bilbombe i det sydlige Afghanistan.

Det oplyser en guvernør i området torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Taliban har taget skylden for angrebet, som finder sted kort efter en række andre blodige angreb i landet.

Tirsdag blev i alt 50 mennesker dræbt - ifølge AFP formodentlig af Taliban - i to separate angreb.

Det ene angreb skete ved et valgmøde for præsident Ashraf Ghani, som slap uskadt, og det andet fandt sted i hovedstaden Kabul.

Den militante bevægelse har svoret, at den vil arbejde for at forstyrre det kommende præsidentvalg, der efter planen skal finde sted 28. september.

Angrebet sker, cirka halvanden uge efter at USA's præsident, Donald Trump, aflyste et planlagt topmøde med forhandlere fra Taliban-bevægelsen.

Forhandlinger mellem USA og Taliban er intensiveret over det seneste år, og USA's særlige udsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, har tidligere udtrykt optimisme om en fredsaftale inden årets udgang.

/ritzau/