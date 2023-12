Mindst tre døde og 200 evakuerede under hospitalsbrand nær Rom

Mindst tre mennesker er døde efter en brand på et hospital i Tivoli nordøst for Rom.

Det oplyser italiensk brandvæsen lørdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Der er også fundet en fjerde afdød person, oplyser det italienske nyhedsbureau Ansa. Men det står ikke klart, om personen allerede var død før branden.

Branden begyndte kort før klokken 23 fredag lokal tid. Redningstjenester fik i løbet af natten slukket ilden.

Omkring 200 mennesker blev evakueret. Undervejs måtte brandfolk anvende en stigevogn for at få personerne ud fra hospitalet. Blandt andre en gravid kvinde og flere børn blev ifølge nyhedsbureauet Reuters evakueret.

Herefter blev de overført fra hospitalet, som ligger tæt på udkanten af Rom, til andre hospitaler i den italienske hovedstad.

Årsagen til branden kendes ikke umiddelbart.

Foreløbige undersøgelser indikerer ifølge dpa, at branden startede på hospitalets anden sal.

Herefter spredte flammerne sig hurtigt og nåede skadestuen samt intensivafdelingen.

Ilden bredte sig ikke til etagerne højere oppe i bygningen. Men røgen nåede derop, hvorfor hele bygningen måtte evakueres.

Flere medier skriver ifølge Reuters, at de døde er to mænd og to kvinder i alderen 76 til 86 år.

Tivoli ligger omkring 30 kilometer nordøst for Rom.

/ritzau/