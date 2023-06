Mindst tre dræbt og 27 såret ved droneangreb på Odesa

Tre civile blev dræbt tidligt lørdag ved et russisk droneangreb i storbyen Odesa ved Sortehavet, da vragrester fra en drone styrtede ned i en boligblok.

Det oplyser Ukraines militær til nyhedsbureauet Reuters.

- Luftforsvaret nedskød otte "Shahed" droner og to missiler under det seneste russiske natlige bombardement af ukrainske byer, siger en talsperson for den militære kommando i det sydlige Ukraine.

- Som er resultat af kampene under luftbombardementet styrtede vragdele ned i et højhus, som brød i brand, siger talspersonen, Natalia Humeniuk, i en erklæring.

Redningstjenesterne siger, at 27 mennesker - heriblandt tre børn - blev såret.

Men branden blev slukket hurtigt, og 12 personer blev reddet fra bygningen.

Havnebyen Odesa er Ukraines tredjestørste by efter Kyiv og Kharkiv.

Byen, der har omkring en million indbyggere, ligger ud til Sortehavet omkring 450 kilometer syd for Kyiv.

Før Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014 var byen en populær feriedestination for russere.

Ifølge amerikanske oplysninger er Rusland ved at øge dets forsvarssamarbejde med Iran, og det har modtaget hundredvis af droner, som bruges til at angribe Ukraine.

Talspersoner i Det Hvide Hus siger, at dronerne er bygget i Iran, fragtet over Det Kaspiske Hav og nu bruges af russiske styrker mod

/ritzau/Reuters