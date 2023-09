Mindst tre er døde i uvejr i Spanien

Mindst tre mennesker er døde og tre andre er savnet i Spanien efter kraftig regn og storm, der har forårsaget store oversvømmelser.

Det meddeler spanske myndigheder og medier mandag.

Uvejret har påvirket næsten hele Spanien.

I provinsen Toledo i det centrale Spanien er to mennesker omkommet i stormen. Det oplyser lederen af den regionale regering uden at give detaljer om de to dødsfald.

Mandag meddelte politiet, at en mand var fundet død nær en flod i samme provins.

I spanske medier er der meldinger om, at politiet har fundet en mand død under en redningsindsats nær byen Bargas.

En anden mand omkom, mens redningsmandskab forsøgte at nå frem til ham i byen Casarrubios del Monte. Det er uklart, om uvejret er direkte skyld i de to dødsfald.

Vest for Madrid ledte redningsmandskab mandag eftermiddag efter en mand, der er savnet. Hans bil blev skyllet væk tidligt mandag morgen, da en flod i nærheden løb over sine bredder.

Mandens tiårige søn, som også var i bilen, blev fundet i et træ mandag.

Det oplyser en talsmand for redningsmandskabet til tv-stationen RTVE.

- Den stakkels dreng tilbragte natten oppe i et træ, siger lederen af den regionale regering i Madrid, Isabel Diaz Ayuso, på et pressemøde.

De kraftigste regnskyl blev målt søndag i kystregionerne Cadiz, Tarragona og Castello, oplyser det statslige meteorologiske institut, Aemet.

Flere steder er broer kollapset, og biler er blevet revet med af vandmasserne.

Oversvømmelser har blandt andet betydet, at metroen i hovedstaden Madrid måtte lukke inden myldretiden mandag morgen.

I løbet af mandag eftermiddag var alle stationer igen åbne.

Flere tog mellem Madrid og den sydvestlige region Andalusien og Valencia-regionen i øst måtte lukke søndag. Mandag var de i gang igen, men nogle steder må togene køre med lavere hastighed.

/ritzau/AFP