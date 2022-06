Mindst tre er dræbt af skud i amerikanske Smithsburg

En person har torsdag skudt og dræbt flere personer i den amerikanske by Smithsburg.

Den formodede gerningsmand er ifølge det lokale politi ikke længere en trussel, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Reuters kan politiet bekræfte, at det foreløbigt tyder på, at mindst tre personer er dræbt i forbindelse med skyderiet.

På Facebook har politiet i et opslag bekræftet sagen. Her skriver politiet blot, at der er flere ofre, og at den formodede gerningsmand er under kontrol.

I opslaget gør politiet det ikke helt klart, hvad tilstanden er på ofrene, ligesom det er uklart, om den formodede gerningsmand fortsat er i live.

- Dette er en hurtigt udviklende sag, og vi vil komme med oplysninger, når det er muligt for os, skriver politiet.

Smithsburg ligger i delstaten Maryland på østkysten i USA.

/ritzau/