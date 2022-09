Mindst tre personer er dræbt i togkollision i Kroatien

Tre er døde i togkollision i Kroatien. Premierminister vil ikke afvise, at der kan være flere ofre i ulykken.

Mindst tre personer er dræbt i en togkollision i Kroatien fredag. 11 er kommet til skade i ulykken.

Det oplyser kroatiske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AP.

Kollisionen skete fredag omkring klokken 21.30 nær byen Novska, der ligger tæt på grænsen til Bosnien.

Det er et passagertog og et fragttog, der er stødt sammen.

- Kollisionen var enorm, siger Kroatiens premierminister, Andrej Plenkovic, ifølge AP.

Sammen med en række embedsmænd tog han til ulykkesstedet, kort efter at ulykken var sket.

Premierministeren bekræfter natten til lørdag, at der indtil videre er fundet tre omkomne ved ulykkesstedet. Han siger, at det er muligt, at man finder flere ofre lørdag morgen.

- Det er nat, der er intet lys. I øjeblikket ved vi ikke, om der er flere ofre, siger han.

De 11 tilskadekomne er bragt til hospitalet. Ingen af dem er i livsfare, siger premierministeren.

Årsagen til ulykken kendes endnu ikke.

Passagertoget, der var involveret i ulykken, er et lokaltog, der havde 13 passagerer om bord. På fragttoget var kun togføreren om bord.

Myndighederne oplyser, at begge tog blev skubbet af sporet, da ulykken skete, og at en efterforskning af, hvad der forårsagede ulykken, er iværksat.

Tidligere fredag oplyste kroatisk politi, at redningshold var på stedet, og at en redningsaktion var iværksat.

/ritzau/