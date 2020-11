Det er uklart, hvem der står bag et angreb, der tilsyneladende kommer fra etiopisk jord.

Mindst tre raketter er affyret mod Eritreas hovedstad, Asmara, og landets internationale lufthavn.

Det oplyser fem diplomater i regionen.

To af raketterne har angiveligt ramt lufthavnen i Asmara.

Angrebet skal være sket fra etiopisk jord. Det er ikke bekræftet, hvem der står bag.

Det ser ud til at være en betydelig optrapning i den foreløbig 11 dage lange konflikt i udbryderregionen Tigray.

Tidligere har ledere i Tigray, der grænser op mod Eritrea, truet med at udføre angreb mod Eritrea.

Kommunikationskanalerne i både Tigray-regionen og Eritrea er meget ustabile, og derfor er det ikke lykkedes at få bekræftet oplysningerne.

I de seneste uger har en væbnet konflikt raset mellem etiopiske statsstyrker og Tigray Folkets Befrielsesfront (TPLF), der sidder på magten i Tigray.

Lørdag morgen oplyste den etiopiske regering, at styrker i Tigray havde affyret raketter mod to byer i naboregionen Amhara.

Angrebet skal være sket sent fredag aften. Blandt andet er en lufthavn blevet beskadiget, oplyser regeringen.

Den politiske leder i Tigray, Debretsion Gebremichael, hævdede tirsdag, at Eritrea har sendt soldater ind i regionen for at bakke etiopiske soldater op.

Det afviste Eritreas udenrigsminister, Osman Saleh Mohammed.

- Vi er ikke en del af konflikten, sagde han tirsdag.

Eritrea og Etiopien underskrev en fredsaftale for to år siden. Men regeringen i Eritrea er fortsat fjendtligt indstillet over for ledelsen i Tigray-regionen på grund af dens rolle i krigen i 1998-2000.

Tusindvis af mennesker er flygtet fra konflikten i Tigray og ind i nabolandet Sudan.

