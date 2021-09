Det socialdemokratiske SPD står til at vinde det tyske valgi dag. Men partiet har mistet kontakten til sit bagland, mener tidligere minearbejdere, som bekymres over indvandring og klimapolitik efter 16 år med Merkel ved magten

Minearbejdere håber, at ny tysk regering vil hjælpe den lille mand

F ra tusmørket kommer fire hærdebrede mænd med hvide hjelme os i møde. ”Glückauf!”, hilser de, den særlige tyske minearbejder-hilsen, som betyder noget i retning af: ”Jeg ønsker dig held og lykke, må en ny gang åbne sig – og må du også komme sikkert ud igen.” Vi befinder os i det vesttyske Ruhr-distrikt, engang Tysklands vigtigste industriområde med over 300 kulminer. Et sted i mørket larmer det som lyden af metal, der slår mod metal. Et billede af Sankt Barbara, minearbejdernes skytshelgen, lyser op på en væg. Gulvet i den kilometerlange gang er mudret, og kun lygterne på vores hjelme giver os en fornemmelse af, hvor vi er.