Minister afventer hurtigt fix på fald i kollektiv trafik

Den kollektive trafik er ikke svaret på klimavenlig transport i hele landet, siger transportministeren.

Den kollektive i hovedstadsområdet skrumper signifikant, viser friske tal fra DTU, og det kan øge regeringens udfordring med at indfri et klimamål i 2030.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) spår imidlertid, at udviklingen vil vende om få uger. Han henviser til åbningen af Cityringen i København.

- Når det handler om hovedstadsområdet, bliver det væsentligste løft i den kollektive transport, når vi næste søndag kan åbne Cityringen.

- Dermed kan vi fordoble - mere end fordoble - antallet af passagerer, som benytter metroen. Det vil være et enormt løft. Det vil også give fokus på den kollektive trafik i øvrigt, siger Engelbrecht i Bruxelles.

Han deltager fredag i et møde mellem EU's transportministre. Ministrene skal drøfte, hvordan EU-landene kan reducere CO2-udslip i land-, vand- og lufttransportsektoren.

Deltagerne har fået lektier for af det finske EU-formandskab før en debat om, hvordan transport kan bidrage til at gøre EU klimaneutralt i år 2050.

Den kollektive trafik skal ifølge Finlands debatoplæg spille en rolle i den grønne omstilling, og her ser den seneste udvikling sort ud for Danmark.

Tal fra DTU's Transportvaneundersøgelse viser ifølge Ingeniøren, at pendlere i Region Hovedstaden flygter fra den kollektive trafik over i bilerne.

På et år er den kollektive transport i hovedstadsområdet bredt set faldet med fire procentpoint sammenlignet med det tiårige gennemsnit.

Transportministeren erkender, at man med hensyn til tog står med "enorme udfordringer lige i øjeblikket". De har rod i udskiftning af hele signalsystemet, elektrificering og indkøb af nye tog.

- Vi har alle en interesse i - især når det handler om tog - at der er flere, der benytter sig af dem. Derfor har jeg sat gang i et serviceeftersyn af jernbanen, siger ministeren.

Han mener samtidig, at man må huske, at kollektiv transport ikke er svaret i hele landet.

Bilerne er den største CO2-udleder. Derfor er overgangen til en fossilfri biltransport afgørende, mener ministeren.

- Vi skal sørge for, at bilerne i sidste ende bliver fossilfri, så vi også kan reducere udslippet, ved at sikre at vi har mobilitet. Men en mobilitet på el og andre typer af vedvarende energi, siger Engelbrecht.

Regeringen har et mål om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent i år 2030.

/ritzau/