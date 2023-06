Minister afviser risiko for angreb på ukrainske piloter i Skrydstrup

Danmark vil formentlig til august begynde træningen af ukrainske piloter på Skrydstrup-basen i Jylland. Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) mener dog ikke, at det vil øge risikoen for et angreb.

- Jeg tror ikke, at man på nogen måde skal frygte, at Skrydstrup måtte blive udsat for noget, der alvorligt, siger Troels Lund Poulsen.

Hvis Rusland gennemførte et angreb på Skrydstrup-basen ville det blive betragtet som et angreb på forsvarsalliancen Nato. Trods den brutale krig i Ukraine har Rusland hidtil holdt sig på klar afstand at et egentligt opgør med Nato.

Russiske kampfly har dog gentagne gange krænket dansk luftrum igennem de senere år. Trods det øgede fokus på træning af ukrainske piloter vil danske kampfly stadig være beredte til at afvise russiske fly, siger Troels Lund Poulsen.

- Det er ikke sådan, at vi ikke vil være i stand til at have et afvisningsberedskab i Danmark.

- Vi er i den situation, at vi nu kan stille træningsfaciliteten til rådighed. Det kan vi, fordi vi gør det i samarbejde med andre lande. Der vil være andre lande, som kan bidrage med finansiering og stille træningsaktiviteter til rådighed, siger Troels Lund Poulsen.

Flyvestationen i Skrydstrup er dog i forvejen under pres, fortalte forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen til DR, da statsminister Mette Frederiksen (S) i maj besøgte de ansatte.

- Det bliver meget begrænset, hvad Danmark og Skrydstrup kan deltage i, for de er presset maksimalt i øjeblikket med omskoling til F35 (kampfly, red.). Jeg vil tro, vi vil kunne sende en håndfuld piloter og teknikere og et par fly. Ikke mere end det, sagde Hans Peter Michaelsen dengang.

Troels Lund Poulsen vurderer dog, at det vil være muligt at løse opgaven.

- Det kommer vi til at folde mere ud, når vi kender det endelige koncept. Hvad vi kan, afhænger af, hvor mange lande der går med. Men det afgørende er, at det ikke kompromitterer dansk sikkerhed i forhold til vores afvisningsberedskab, siger Troels Lund Poulsen.

/ritzau/