Minister: Amerikanske styrker er vigtig for tysk sikkerhed

Amerikanske styrkers tilstedeværelse er vigtig for sikkerheden i USA, Tyskland og EU, siger tysk minister.

Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, siger tirsdag, at amerikanske soldaters tilstedeværelse i Tyskland er vigtig for USA's, Tysklands og EU's sikkerhed.

Udtalelsen fra Maas blev fremsat under et besøg i Warszawa tirsdag. Den er en reaktion på, at præsident Donald Trump har giver ordre til en reduktion af de amerikanske styrker i Tyskland.

Trump vil trække 9500 amerikanske soldater ud af Tyskland. Det sagde han på et pressemøde i Washington mandag.

Trump bekræftede dermed tidligere meldinger fra en højtstående, unavngiven embedsmand om at bringe antallet af soldater i Tyskland ned fra 34.500 til 25.000.

USA har haft militære styrker udstationeret i Tyskland siden afslutningen på Anden Verdenskrig i 1945.

Ifølge Trump bruger Tyskland ikke penge nok på forsvaret, i forhold til hvad der anbefales af forsvarsalliancen Nato. Han siger, at indtil Tyskland gør det, vil USA fjerne sine tropper.

