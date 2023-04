Minister bakker medicinalindustrien op: EU-reform er bekymrende

Udsigten til en omfattende reform af EU's lovgivning for medicin bliver torsdag kritiseret af den danske regering.

Det er særligt et forslag om at forkorte den periode, hvor ny medicin er beskyttet mod at blive kopieret og solgt til en lavere pris, som regeringen er modstander af.

For det vil kunne føre til mindre innovation i branchen. Det siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) torsdag i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Det er positivt, at den europæiske lægemiddellovgivning bliver revideret og fremtidssikret. Vi støtter de overordnede formål om at forbedre patienters adgang til lægemidler, sikre forsyningen og styrke innovationen.

- Fra dansk side mener vi, at det er vigtigt med en balanceret tilgang. Jeg er derfor bekymret for forslaget om at reducere beskyttelsesperioden for nye lægemidler, da det risikerer at svække industriens incitamenter til at investere i udvikling af nye lægemidler til patienterne, siger sundhedsministeren.

Udspillet kommer fra EU-Kommissionen og blev præsenteret onsdag.

Her fik det negative ord med på vejen fra Dansk Industri og Lægemiddelindustriforeningen (Lif).

Foreningens medlemmer tæller blandt andre de danske giganter Novo Nordisk og Lundbeck.

Begge organisationer peger på samme problem som Sophie Løhde.

EU-Kommissionen foreslår, at en virksomhed kan få forlænget patentbeskyttelsen, hvis den gør det nye produkt tilgængelig i hele EU.

Man vil med andre ord give en gulerod til de firmaer, der er med til sikre bedre adgang til medicin for alle europæere.

Men det er nationale myndigheder - ikke virksomheden selv - der bestemmer, hvilken medicin borgerne får adgang til, lyder det fra industrien.

Regeringen mener det samme. Den foreslår i stedet et krav om, at virksomheder søger om pris og tilskud i alle 27 EU-lande.

Det fremgår af et lækket dokument, som netmediet Politico fik adgang til i marts.

Efter at det endelige reformforslag nu ligger klar, skal regeringen i gang med at kigge nærmere på det, lyder det fra Sophie Løhde.

- Vi har i regeringen løbende gjort EU-Kommissionen opmærksom på vores bekymringer. Det vil vi fortsætte med. Nu skal vi analysere forslaget, så vi kan gå konstruktivt ind i forhandlingerne.

Det er dog ikke alle, der ser negativt på reformen. Blandt andet Danske Patienter og Læger uden Grænser er som udgangspunkt glade.

Sidstnævnte skriver i en pressemeddelelse torsdag, at man opfordrer politikerne til ikke at udvande ambitionen om at gøre medicin mere tilgængeligt

Reformen vil kunne danne præcedens og inspirere lande uden for EU til at følge trop, lyder det videre fra nødhjælpsorganisationen.

/ritzau/