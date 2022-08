Minister beskylder Sverigedemokraterna for at opildne til vold

"Det er frygteligt, at det had, som Sverigedemokraterna og andre højreekstreme kræfter har rettet mod Annie Lööf har ført til dette", skriver Sveriges socialdemokratiske udenrigsminister, Ann Linde, på Twitter fredag i en kommentar til en polarisering i Sverige.

Hun henviser til, at Centerpartiets partileder, Annie Lööf, ifølge statsanklagemyndigheden var det planlagte mål for et attentat på et folkemøde i Almedalen i Visby på Gotland i sommer.

På det politiske møde blev en 64-årig kvindelig læge stukket ihjel med kniv. En 32-årig mand er anholdt for drabet, som han har erkendt. Han er sigtet for terror og drab samt forberedelse af en terrorforbrydelse.

- Al hæder og mange tanker til dig Annie, skriver Linde, efter at det er kommet frem, at Löof efter alt at dømme var det planlagte mål for angrebet på Folkemødet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Linde siger til Aftonbladet, at Sverigedemokraternas net-tv-kanal Riks i princippet har dæmoniseret Lööf. Hun frygter, at politikernes hårde tone kan påvirke personer, som let kommer til at ty til vold.

Sverige afholder valg søndag den 11. september.

– Alle politikere må være forsigtige med dette. Vi har i andre lande set, hvad en sådan dæmonisering af personer og politikere føre til, siger hun til avisen.

Lindes udtalelser har ført til stærke reaktioner hos Sverigedemokraterna.

Riksdagsmedlem Martin Kinnunen mener, at Linde og hendes partifæller i Socialdemokraterna er desperate.

– Det er fuldstændigt skamløst af udenrigsministeren at forsøge at score politiske point i valgkampen ved at forsøge at få oppositionen til at fremstå som mordere, skriver han på Twitter.

Anklager Henrik Olin sagde til Sveriges Radio torsdag, at Löof formentlig skulle have været dræbt af den 32-årige formodede gerningsmand til drabet på Ing-Marie Wieselgren, som var overlæge, og som arbejdede inden for psykiatrien i Sveriges kommuner og regioner. Hun blev dødeligt såret på mødet og døde kort efter af sine kvæstelser

Statsminister Magdalena Andersson siger fredag, at Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, har udtalt sig som om han mener, at Annie Lööf selv har skylden for, at hun er blevet et mål.

- I praksis synes Jimmie Åkesson at give offeret skylden for forbrydelsen, siger hun.

En meningsmåling forudsiger fredag, at Sverigedemokraterna bliver det næststørste parti og overhaler det konservative borgerlige parti Moderaterna ved valget.

Sverigedemokraterna måles til 20,7 procent i Ipsos' måling for Dagens Nyheter - en fremgang på over fire procentpoint.

Moderaterne, som traditionelt har vært det ledende parti på den borgerlige side, står til en opbakning på 16,6 procent.