Minister: Briterne skal genfinde den nationale selvtillid

De dage, hvor vi blev pint af Bruxelles, er slut, siger Dominic Raab på konservativ partikongres.

Briterne skal genfinde den nationale selvtillid efter bruddet med EU.

Det siger Storbritanniens udenrigsminister, Dominic Raab, der lørdag talte på førstedagen af det konservative regeringspartis kongres.

Han erkender, at landet på nuværende tidspunkt "står overfor ubønhørlige udfordringer".

Dels i form af coronapandemien, der har ramt Storbritannien hårdt, og dels i form af den usikre fremtid udenfor EU, som landet er ved at gøre sig klar til.

Men når Storbritannien fra næste år ikke længere er bundet af EU's regler og forpligtelser, kan landet "genfinde sin rette plads i verden i dag som et sandt globalt Storbritannien", mener Raab.

- Lad os genfinde vores tro på os selv som land, siger udenrigsministeren i talen til sine konservative partifæller lørdag.

Han siger også, at EU ikke længere kan behandle Storbritannien dårligt og understreger, at enhver aftale om det fremtidige forhold mellem de to lande skal være fair over for briterne.

- Ja, vi ønsker en frihandelsaftale med EU, men enhver aftale skal være fair, siger Raab ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- De dage, hvor vi blev pint af Bruxelles, er slut, tilføjer han.

Partikongressen varer fire dage og foregår online.

Tidligere på dagen lød meldingen fra premierminister Boris Johnsons kontor, at der fortsat er knaster i forhandlingerne med EU. De to sider arbejder på at nå frem til en handelsaftale.

Uden aftale vil Storbritannien fra 1. januar helt og holdent blive behandlet som et tredjeland i forhold til EU. Det vil betyde, at et helt nyt og krævende toldregime træder i kraft.

/ritzau/