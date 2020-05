Minister bruger internationalt netværk til at sikre erhvervsliv

Regeringer og virksomheder verden over skal samarbejde for at sikre erhvervsliv i coronakrise, siger minister.

Private virksomheder og regeringer bør arbejde tæt sammen for at finde løsninger, som kan føre virksomhederne godt gennem coronakrisen.

Derfor har World Economic Forum (WEF) og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) oprettet et nyt internationalt netværk, som samler netop virksomheder og regeringer.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) deltager ugentligt i virtuelle møder i netværket, fordi han ønsker globale løsninger til at sikre erhvervslivet - både i Danmark og på tværs af lande.

- Det her er en global pandemi med globale følger. Derfor har fælles handling aldrig været vigtigere. I Danmark har vi mange tiltag, som vi har indført i fællesskab med danske virksomheder og arbejdsgivere.

- Men fordi vi har at gøre med en global sundhedskrise, som lige nu udvikler sig til en global økonomisk krise, skal vi arbejde sammen og have nogle af de store virksomheder med omkring bordet, når vi finder løsninger, siger han.

Netværket fokuserer især på at sikre erhvervsliv og virksomheders overlevelse efter krisen. Det skal også sørge for fælles handling fra det globale erhvervsliv.

Ministre fra hele verden deltager i møderne, som foregår på ugentlig basis under krisen.

Også mere end 700 virksomheder har tilmeldt sig netværket. Det er blandt andet Lego Group, Danfoss, Mærsk og Novo Nordisk.

Hummelgaard understreger behovet for, at de gode løsninger, et land finder på, ikke går tabt.

- Selv om vi i Danmark har lavet gode tiltag allerede, skal vi hele tiden se efter, hvor vi kan forbedre os. Danmark har mange gode perspektiver at byde ind med.

- Men det er også vigtigt for mig at lytte til, hvordan andre lande og virksomheder har fundet løsninger. Så jeg får jo lige så meget til blokken på møderne, siger han.

Det er især den danske model for lønkompensation, som Hummelgaard har delt på møder.

