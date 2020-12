Minister: Covid-variant kræver tid at kontrollere i London

London og det sydøstlige England er under nedlukning. Det bliver nogle svære måneder, siger sundhedsminister.

De nye hårde restriktioner, som i weekenden er trådt i kraft i London og det sydøstlige England for at få coronasmitten under kontrol, vil komme til at vare et stykke tid, siger den britiske sundhedsminister, Matt Hancock.

Det er særligt en ny variant af covid-19, der gør det svært at begrænse smitten, påpeger han.

- Vi er virkelig nødt til at få dette under kontrol. Vi har en lang vej at gå, før vi får klaret dette, og helt grundlæggende må vi få udrullet vaccinen for at kunne få folk i sikkerhed, siger Hancock.

- Når man ved, hvor meget hurtigere denne variant spredes, så vil det blive meget svært at holde det under kontrol, indtil vi har fået udrullet vaccinen, påpeger han.

Restriktioner i det sydøstlige England betyder, at julen for mange borgere i realiteten er aflyst. Premierminister Boris Johnson har beordret "bliv hjemme" til de millioner af mennesker, der bor i området.

Der er ikke nogen hjælp fra den vaccine mod covid-19, som briterne som de første tog i anvendelse først på måneden. Der vil gå en rum tid, før kurven knækkes.

- Det bliver nogle vanskelige få måneder, siger Hancock.

Den variant af covid-19, som Hancock taler om, kendes som N501Y. Der er også fundet nogle få tilfælde af den i Danmark.

