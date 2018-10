Minister får stor ros af danske fiskere for høj sildekvote

Det gik over al forventning for de danske fiskere på EU-forhandlingsmøde om kvoter, mener fiskeriforening.

Silden er ikke, hvad den engang var i Østersøen, men også næste år vil den blanke og slanke fisk lyse op fra fiskenet i danske havne - uden lukkeperioder.

Det er resultatet af et kompromis, som EU-landene mandag har indgået efter usædvanligt korte forhandlinger.

Minister for fiskeri Eva Kjer Hansen (V), som forhandlede for Danmark, er tilfreds med kompromisset.

- Det er meget positivt. Og det er endt med, at det blev enstemmigt vedtaget. For vores vedkommende er der rigtigt mange gode elementer i det, siger Eva Kjer Hansen.

Hun hæfter sig især ved, at aftalen endte med en reduktion på 48 procent på silden i den vestlige del af Østersøen.

EU-Kommissionen havde lagt op til 63 procents reduktion, mens den rådgivning, som kommissionen lægger sig op ad, havde foreslået en lukning for fiskeriet næste år.

Danmarks Fiskeriforening har ikke set et bedre resultat af disse årlige forhandlinger i årevis.

- Vi ser det som et positivt udfald til gavn for fiskerne i Østersøen på stort set alle punkter. Vores overordnede mål var at få fjernet lukkeperioden, og den er væk nu, siger Kim Kær, som er næstformand i foreningen.

Hos fiskeriforeningen er man særligt tilfredse med, at man nu mener, at det drejer sig om saglige argumenter og ikke skrækkampagner.

Miljøgrupper har advaret om overfiskning i Østersøen. Oceana havde foreslået, at der ikke skulle fiskes sild i den vestlige del af Østersøen næste år.

Det samme havde Ices, der videnskabeligt vurderer bestandene, og som kommissionen tager udgangspunkt i.

/ritzau/