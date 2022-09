Minister håber på EU-aftale om energihjælp inden oktober

Det kan gå stærkt for EU at lave aftale, der sætter loft over profit for energiselskaber, siger Dan Jørgensen.

Danmark støtter EU-Kommissionens forslag om et loft over profit for energiselskaber for at afhjælpe de høje energipriser.

Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

- På bundlinjen er vi fra dansk side rigtig glade for, at de overordnede principper, som vi har bedt om, ser det ud til, at EU-Kommissionen faktisk bakker op om.

Dan Jørgensen håber, at en aftale kan lande allerede inden, september er omme.

- Det her skal gå rigtig stærkt. Normalt når man laver EU-lovgivning, og man taler om, at det går rigtig stærkt, så er det måske et år. Men det går slet ikke i den her sag.

- Vi forventer sådan set, at forhandlingerne går i gang via vores embedsfolk umiddelbart efter, det her forslag er blevet fremlagt. En endelig aftale vil jeg da være meget glad, hvis vi kan få på plads i slutningen af måneden.

- Vi har før set den her hastelovgivning i EU. Det gjorde vi faktisk i sommer, da vi blev enige om at spare på gassen i Europa. Der lavede vi helt ny lovgivning på under en uge.

- Så det kan lade sig gøre, om end det er meget atypisk. Men det er også en atypisk situation og krise, vi befinder os i, siger ministeren.

Forslaget fra EU-Kommissionen blev præsenteret onsdag i formand Ursula von der Leyens årlige tale om Den Europæiske Unions tilstand.

Kommissionen vil rejse mere end 140 milliarder euro - svarende til 1041 milliarder kroner - som en central del af kommissionens forsøg på at afhjælpe energipriserne.

Pengene skal bruges til at hjælpe udsatte forbrugere og mindre virksomheder, der har svært ved at betale energiregningen.

Det er dog for tidligt at sige, hvor mange penge, der ville kunne tilfalde Danmark ved en aftale, slår Dan Jørgensen fast.

- Dels kan vi ikke sige noget om niveauet, dels hvordan det så konkret kan føres tilbage til forbrugeren, siger han.

Loftet over profit har mødt kritik fra både Dansk Erhverv og Dansk Industri.

- Forslaget vil underminere den grønne omstilling, når incitamentet til investeringer i vindmøller og solceller reduceres, lyder det eksempelvis fra Lasse Hamilton Heidemann, der er EU- og International Chef i Dansk Erhverv.

Dan Jørgensen siger, at Danmark vil være i "tæt dialog" med erhvervsorganisationerne om Danmark, så "eventuelle tidsler kan lures ud af det forslag, der ligger nu".

- Den grønne omstilling skal vi selvfølgelig sikre ikke bliver skadet af det her. Når det er sagt, betyder det ikke, at en virksomhed, der producerer vedvarende energi, skal kunne tjene overnormal profit, og lade forbrugerne betale for det, siger han.

Ministeren siger videre, at der nu venter "hårde forhandlinger" med de andre EU-medlemslande.

/ritzau/