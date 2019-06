Minister i Venezuela: Vi har hindret kupforsøg

Colombia, Chile og USA bliver sat i forbindelse med påstået kupforsøg i Caracas.

Venezuelas socialistiske regering siger, at den har forhindret et kupforsøg, som skulle have omfattet planer om at dræbe præsident Nicolas Maduro og i stedet indsætte en general.

Det siger landets kommunikationsminister, Jorge Rodriguez.

Rodriguez siger, at både aktive og pensionerede officerer fra hæren skulle have været involveret i kupforsøget, som skulle have været gennemført søndag og mandag i denne uge.

Rapporterne kommer samtidig med, at nyhedsbureauet AFP har skrevet, at Rusland vil trække alle dets "teknikere" hjem fra det sydamerikanske land.

Juan Guaidó, der er oppositionsleder, udråbte i januar sig selv som fungerende præsident i det kriseplagede land. Han er anerkendt af blandt andet USA og flere EU-lande - herunder også Danmark.

/ritzau/AFP