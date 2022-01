Minister: Italiens præsident tager en periode mere

Italiens præsident Mattarella indvilger i at blive på posten en periode mere, siger minister ifølge Reuters.

Italiens præsident, Sergio Mattarella, bliver på posten i endnu en periode.

Det oplyser minister for regionale anliggender, Mariastella Gelmini, lørdag til nyhedsbureauet Reuters.

- Præsident Sergio Mattarellas velvilje i forhold til at tage endnu en periode, som et overvældende flertal af de politiske partier har bedt om, viser hans ansvarsfølelse og hans bånd til sit land og dets institutioner, siger hun.

Hidtil er det ikke lykkedes de politiske partier i Italiens underhus at finde en kompromiskandidat, de fleste kan støtte.

Underhuset har gjort syv forsøg på at nå til enighed om en kandidat ved afstemning.

En kilde sagde tidligere lørdag, at premierminister Mario Draghi har bedt Mattarella om at fortsætte "for landets bedste". Draghi vil i så fald selv fortsætte som premierminister.

På forhånd var Draghi nævnt som favorit til at overtage præsidentposten efter Mattarella. Men hans koalition vil samtidig gerne se ham fortsætte som premierminister.

Hverken Draghi eller Mattarellas kontor har endnu ikke kommenteret sagen. Men den 80-årige præsident har tidligere sagt, at han ikke ønskede en periode mere.

