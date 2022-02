Minister kalder angreb på Boris Johnsons hustru uværdigt

Det er "sexistisk" og "forkert" at angribe Boris Johnsons hustru, siger den britiske sundhedsminister.

Den britiske sundhedsminister, Sajid Javid, siger mandag, at en del af den kritik, som er blevet fremsat af premierminister Boris Johnsons kone, Carrie, i medierne er "sexistisk, uværdig og uretfærdig".

Javid har fremsat udtalelsen til Sky News, som spurgte om, hvorvidt negative bemærkninger om Carrie Johnson i forbindelse med fester under den britiske coronanedlukning har haft negativ indvirkning på premierministeren.

En bog skrevet af Michael Ashcroft, som er tidligere næstformand i Boris Johnsons konservative parti, og som blev delvist offentliggjort i en avis i weekenden, hævder Carrie har påvirket sin mands beslutninger negativt.

- Det er sexistisk ... At angribe Carrie er forkert, siger Javid, som også betegner kritikken som kvindefjendsk.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Som en almindelig regel bør en partner til en politiker være fredet, siger den britiske minister til BBC.

Den 33-årige Carrie Johnson, som tidligere var kommunikationschef i det konservative parti og rådgiver for flere ministre - heriblandt Javid - er Johnsons tredje hustru. Parret har to små børn.

Hendes egen talsperson kalder beskyldninger i Ashcrofts bog for "en brutal" smædekampagne mod hende ledet af hendes mands fjender.

- Dette er blot endnu et eksempel på, at forbitrede tidligere embedsmænd forsøger at bringe hende i vanære. Hun er en privatperson, som ikke har nogen rolle i regeringen, siger talspersonen.

/ritzau/Reuters