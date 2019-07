Minister kalder EU-topfigur en dum dreng for idiot-udtalelse

EU-Kommissionens første næstformand bør stoppe sine barnlige fornærmelser, siger brexit-minister før EU-møde.

Den øverste EU-ledelse har i store træk udadtil holdt en diplomatisk tone i forhandlinger om Storbritanniens ventede skilsmisse med EU.

Men i en udsendelse, som BBC sender torsdag, siger EU-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, at de britiske brexit-forhandlere "løber rundt som idioter".

Han henter inspiration til sin bemærkning i den britiske tv-serie "Fars Hær", hvor en af hovedpersonerne hedder Kommandør Mainwaring.

- Jeg mener, at Timmermans bør stoppe sine barnlige fornærmelser. Hvis han er så stor fan af "Fars Hær", vil han kende svaret fra Mainwaring til dette: "stupid boy", siger brexit-minister Martin Callanan før et møde i Bruxelles.

I BBC-udsendelsen siger kommissionens første næstformand, at det er som "Lance Corporal Jones (i Fars Hær, red.): "Gå ikke i panik, gå ikke i panik". De løber rundt som idioter, siger hollænderen.

Angrebet fra Timmermans falder på et tidspunkt, mens Storbritanniens konservative er ved at finde ny leder, efter at Theresa May før sommerferien meddelte, at hun forlader posten som premierminister.

Efter tre års forgæves forsøg på at få skilsmissepapirerne mellem EU og Storbritannien i orden var det nødvendigt med en ny politisk ledelse.

Mest sandsynligt er det, at partimedlemmerne vælger Boris Johnson, som dermed bliver ny premierminister.

Johnson har i britiske medier sagt, at han er overbevist om, at han kan forhandle en bedre aftale for skilsmissen, end May formåede.

Han vil ikke acceptere den såkaldte bagstopper, hvis mål er at forhindre en egentlig grænsekontrol mellem EU-landet Irland og det britiske Nordirland.

Desuden mener han, at han vil kunne forhandle sig frem til, at de to parter kan handle videre uden told og besvær, indtil en handelsaftale og en aftale om det fremtidige forhold er færdig.

Det sagde han forleden i et interview med BBC.

De øvrige EU-lande har hidtil stået sammen. De har sagt, at skilsmisseaftalen ikke kan genforhandles.

Storbritannien står til at forlade EU 31. oktober, hvis ikke parterne bliver enige om andet.

