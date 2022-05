Minister: Korridorer fra Ukraine kan dæmpe stigende fødevarepriser

Ukraine er blandt verdens største eksportører af korn og solsikkeolie. Derfor kan det få betydning for priserne herhjemme, hvis det lykkes at oprette eksportkorridorer fra Ukraine.

Det siger fødevareminister Rasmus Prehn (S). Han deltager tirsdag i et ministermøde i Bruxelles. Her er fødevaresituationen som følge af krigen i Ukraine i fokus.

- Der er ikke nogen tvivl om, at hvis vi kan få bedre adgang til forsyninger fra Ukraine, så bliver der et større udbud. Det kan smitte af på, at priserne ikke vil stige helt så voldsomt, som de ellers ville gøre, siger Rasmus Prehn.

EU-landenes ministre diskuterer tirsdag forslaget om solidaritetsbaner, som de er blevet døbt i EU-sprog.

Konkret er det masser af lastbiler og jernbanevogne, der skal hjælpe Ukraine med at eksportere eksempelvis korn og importere andre nødvendige varer trods krigen med Rusland.

- Vi er taget hertil for at understrege den danske opbakning til en klar europæisk melding om, at det er forkasteligt med den barriere, som russerne lægger for at få fødevarer ud af Ukraine.

- Vi må gøre vores absolut yderste for at hjælpe til med de her solidaritetsbaner eller eksportkorridorer. Ukraine er Europa og verdens kornkammer, men det er en forsvindende lille del af kornet, der får lov at komme ud i øjeblikket, siger Rasmus Prehn.

I Danmark medvirker det først og fremmest til prisstigninger på fødevarer.

- Vi føler os rimelig trygge ved, at vi ikke kommer til at være i decideret fødevareknaphed i Danmark. Men forbrugerne kommer til at opleve nogle kedelige prisstigninger, siger ministeren.

Det var også et tema i Folketingets afslutningsdebat mandag.

- Statsministeren havde set en pakke smør til 25 kroner og Pia Kjærsgaard det samme. Så det er noget, der fylder noget hos danskerne. Tingene er blevet dyrere. Det samme gælder, hvis man skal lave mad med solsikkeolie. Det er blevet fire gange dyrere, siger Prehn.

Ud over at hjælpe Ukraine til at omgå Ruslands forhindringer for eksporten håber Rasmus Prehn også, at danskerne selv vil finde veje til at købe billigere ind.

- Det kan være at bruge rapsolie eller olivenolie i stedet for solsikkeolie. Eller spise en anden type brød.

- Nogle gange kan en krise også være anledning til, at man får øjnene op for nogle nye fødevarer, lyder det.

/ritzau/