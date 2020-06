Minister kræver regler for fair handel med sundhedsprodukter

Fair adgang til sundhedsprodukter for alle lande i sundhedskriser skal sikres i global aftale, mener minister.

Der har været urimelige prisstigninger på sundhedsprodukter, forsinkede leverancer og usikkerhed om kvaliteten, når borgere har købt eksempelvis håndsprit under coronakrisen.

Og det er et stort problem, som ikke må gentage sig, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter et møde med sine EU-kolleger tirsdag.

Derfor kræver han en global aftale i Verdenshandelssorganisationen (WTO), som skal sikre leverancer af sundhedsprodukter til hele verden i fremtidige kriser.

- Vi er meget afhængige af enkelte markeder på kritiske sundhedsprodukter, medicin, udstyr og værnemidler. Og vi har den seneste tid oplevet en spekulation ude i de her markeder med tilbageholdelse af forsyninger og urimelige prisstigninger.

- Det må ikke gentage sig. Vi så i krisen, at lande blev spillet ud mod hinanden, og derfor skal vi have et sæt spilleregler, som skal ruste os til sundhedskriser i fremtiden. For blandt andet at undgå urimelige prisstigninger, siger han.

EU-Kommissionen har fremlagt et udkast til en aftale, som netop skal imødekomme de problematikker, Kofod peger på.

Men ifølge Kofod skal aftalen være meget mere konkret. Og den skal være klar så hurtigt som muligt, understreger han.

- Jeg er utålmodig, for vi skal sikre fri og fair adgang til sundhedsprodukter for alle lande.

- Både for fremtidens sundhedskriser, men også hvis der kommer en anden bølge af coronapandemien, siger han.

Derfor er Kofod sammen med sin hollandske kollega ved at skrive et brev til EU's handelskommissær, Phil Hogan.

Her vil de komme med konkrete forslag til en aftale. Det indebærer blandt andet, hvordan alle lande får lige adgang til sundhedsprodukter, samt hvordan kvaliteten på produkter kan sikres.

Ifølge Kofod er der opbakning i EU til at få lavet en aftale på området.

/ritzau/