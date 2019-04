Minister: Lokale islamister stod bag massakre

Internationalt netværk hjalp med at gennemføre bombesprængninger i Sri Lanka, siger regeringstalsmand.

Det er en lokal islamistisk organisation, som stod bag massakren i Sri Lanka påskesøndag, oplyser landets sundhedsminister til flere medier, skriver AP og VG.

Samtidig siger en talsmand for Sri Lankas regering ifølge Reuters, at selvmordsaktionerne mod katolske kirker og hoteller blev udført med hjælp fra et internationalt netværk.

Mindst 290 har mistet livet.

/ritzau/