Minister lover at gøre alt for at få styr på gigantkøer

Alle EU-lande er enige om, at trafikken skal glide ved grænserne, men det tager sin tid, siger minister.

De seneste dage har en lang række EU-lande - herunder Danmark - delvist lukket sine grænser for visse personer for at mindske spredningen af coronavirus.

Det har imidlertid skabt store trafikale problemer ved mange grænseovergange, hvor biler og godstransport er ophobet i lange køer.

Men ingen EU-lande tager let på situationen. Det tager bare tid at indføre initiativer og afsætte nok ressourcer, når grænser bliver lukket så pludseligt.

Det siger den danske transportminister, Benny Engelbrecht (S), efter et videomøde med EU's transportministre onsdag.

- Vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan, for at sikre at godset kan bevæge sig frit mellem EU-landene.

- Men det tager tid at indføre initiativer, som sikrer det. Det kommer ikke lige med det samme, siger han.

Det skal dog nok blive forbedret over de kommende dage, mener Benny Engelbrecht.

- Der er en meget forskellig håndtering af grænselukningerne rundt om i EU. Det handler om, hvor mange ressourcer landene har ved de enkelte grænseovergange.

- Kigger man på for eksempel Belgien og Holland, så har man en meget effektiv håndtering af grænsen. Og de gode erfaringer skal andre lande kunne gøre brug af, siger han.

EU-Kommissionen har foreslået, at der bliver oprettet "grønne vejbaner", hvor transport af varer skal have prioritet.

I Danmark er der indført "fast tracks", som ifølge Benny Engelbrecht netop skal sikre, at godstransport hurtigt kan komme ind i Danmark, men også videre til andre lande i Skandinavien.

/ritzau/