Minister: Ni ud af ti coronatilfælde i England er omikron

Ni ud af ti coronatilfælde i England er personer, der er smittet med den nye omikronvariant.

Det vurderer den britiske sundhedsminister, Sajid Javid, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Varianten er mere smitsom end deltavarianten, der tidligere var den mest udbredte. Men meget tyder på, at omikron giver et noget mildere sygdomsforløb.

England har konstateret et rekordhøjt antal smittede i julen. Det skete 25. december, da der blev registreret 113.628 nye tilfælde på et døgn, skriver BBC.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mandag var tallet 98.515.

Frem til nytår vil der ikke komme flere restriktioner end dem, der allerede er indført, lover Javid. Dermed er nytårsfesten reddet for mange briter.

Men ministeren opfordrer folk til at være forsigtige for at undgå smitte. Han siger også, at i januar vil regeringen vurdere situationen igen.

- Når vi kommer ind i det nye år, vil vi selvfølgelig se på, om vi til den tid har brug for flere tiltag. Men der kommer ikke mere før tidligst til den tid, siger Javid til BBC.

England har knap så strikse restriktioner som de øvrige dele af Storbritannien - Skotland, Wales og Nordirland. Alle tre steder blev der indført nye restriktioner mandag, der blandt andet rammer natklubber og restauranter.

Mange af de mennesker, der er smittet med den nye omikronvariant, har milde symptomer så som forkølelse, oplyser myndighederne.

Derfor opfordrer de britiske sundhedsmyndigheder til, at man lader sig teste for coronasmitte, hvis næsen løber og halsen gør en smule ondt.

/ritzau/