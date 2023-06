Minister øjner flere aftaler med tredjelande efter asylaftale

Med en ny aftale mellem EU-landene om asyl og migration bliver der åbnet for mere langsigtede løsninger for migration, blandt andet at kunne sende flere irregulære migranter tilbage til tredjelande.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) torsdag aften efter et langt ministermøde i Luxembourg.

- Der kommer en lille åbning for, at man kan sende flere tilbage. Det er et dejligt og vigtigt skridt fremad, siger Kaare Dybvad.

Der har været stor uenighed blandt landene om netop muligheden for at sende migranter tilbage til såkaldt sikre tredjelande.

Derfor er teksten, som landene er blevet enige om, skrevet på en måde, der i høj grad er op til fortolkning.

Kaare Dybvad er dog ikke i tvivl om, at opbakningen til aftaler med tredjelande er blevet større.

Han hæfter sig blandt andet ved, at et stort land som Italien har efterspurgt bedre muligheder for at sende migranter tilbage.

En irregulær migrant er en person, der kommer til Europa uden tilladelse. Det kan for eksempel være en bådflygtning.

For nuværende har EU en aftale med Tyrkiet, hvor migranter er blevet sendt tilbage mod økonomisk kompensation til Tyrkiet.

Det er den type aftale, som den danske minister håber at se flere af i fremtiden. Han går dog ikke i detaljer med, hvilke lande der kan komme aftaler med.

Spørgsmål: Kan det være lande som Libyen, Tunesien og Egypten?

- Det er nogle af dem, der er blevet foreslået. Men jeg skal ikke gøre mig til dommer over det. Jeg har ikke selv indsigt i de tre landes interne forhold og deres motivation for at være med i sådan en eventuel aftale, siger Kaare Dybvad.

Mens regeringen står bag aftalen, så er andre partier i Folketinget skeptiske.

Danmarksdemokraternes udlændingeordfører, Peter Skaarup, siger om den nye migrationsaftale i EU.

- Vi synes, det er et skridt i den forkerte retning. EU bør fokusere på at sende migranter retur i stedet for at fordele dem rundt i Europa. Ellers bliver EU en alt for attraktiv destination for migranter, og det kommer også til at gå ud over Danmark, siger Peter Skaarup i en skriftlig kommentar.

