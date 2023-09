Minister: Over 1000 lig er bjærget efter storm i Libyen

Over 1000 lig er blevet bjærget i den libyske by Derna efter voldsomme oversvømmelser.

Det siger Hichem Chkiouat, som er minister for civil luftfart og medlem af nødberedskabsudvalget i landets østlige regering, tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det er meget katastrofalt. Lig ligger overalt - i havet, i dalene og under bygningerne, siger han til Reuters.

Han tilføjer, at man på nuværende tidspunkt ikke kender det samlede antal døde, men at det må antages at være "meget stort".

Ministeren er netop vendt tilbage fra selv at have besøgt Derna.

- Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at 25 procent af byen er forsvundet. Mange, mange bygninger er faldet sammen, siger Hichem Chkiouat.

Libyen har været ramt af stormen "Daniel", som både bragte kraftig regn og vind med sig.

Uvejret bevirkede, at to dæmninger ved Derna brød sammen.

Landet har ikke én regering, men ledes af en regering i øst, som ikke er internationalt anerkendt, og af en overgangsregering, der har base i hovedstaden Tripoli.

Derna ligger i den østlige del af landet, og det er primært regeringen her, der har udtalt sig om oversvømmelsernes omfang.

Det senest offentliggjorte antal af savnede i Derna ligger på mellem 5000 og 6000 personer.

Fere byer er ramt af store oversvømmelser, men Derna er formentlig hårdest ramt. Den er ifølge vidner fuldstændigt afskåret fra omverdenen med ingen elektricitet eller internetforbindelse.

Regeringen i Tyrkiet har oplyst, at landet vil sende tre transportfly med nødhjælp og redningsmandskab. Redningsmandskabet består af 168 personer.

Sidste uge var det Grækenland, Bulgarien og Tyrkiet, som stormen "Daniel" gik ud over.

