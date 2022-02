Minister: Rusland er ved at afslutte nogle af sine øvelser

Nogle af Ruslands militærøvelser er slut, og andre er ved at blive afsluttet. Det oplyser den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, mandag til præsident Vladimir Putin. Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

- Nogle af disse øvelser er ved at slutte, andre vil være fuldført i den nærmeste fremtid, siger Sjojgu ifølge AFP på et møde med Putin.

Forsvarsministeren tilføjer, at nogle af de militærøvelser, der begyndte i december, stadig er i gang.

Det er ikke umiddelbart klart, om det så betyder, at russiske soldater vil blive sendt retur til deres kaserner - og hvor mange det i givet fald drejer sig om.

De russiske øvelser, der finder sted langs grænsen til nabolandet Ukraine, har skabt alvorlig frygt for, at Rusland kan være ved at forberede et angreb på Ukraine.

Det har den russiske regering gentagne gange afvist.

Landet har op mod 130.000 soldater placeret i en række områder langs Ukraines grænser.

Også i Hviderusland - der er en af Ruslands nære allierede - deltager tusindvis af russiske soldater i en fælles øvelse.

Mandag holder den russiske flåde øvelser i Sortehavet syd for Ukraine.

Søndag kom den seneste advarsel fra USA om, at en russisk invasion af Ukraine kan komme "når som helst".

Rusland har betegnet de gentagne amerikanske advarsler som "hysteri".

/ritzau/