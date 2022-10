Minister: Rusland har nået målet om 300.000 flere i militæret

Rusland har fuldført den mobilisering af 300.000 ekstra mænd til militæret, der blev sat i værk i september.

Det meddeler den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, fredag på et møde med præsident Vladimir Putin.

- Opgaven med at rekruttere 300.000 mennesker er fuldført, siger ministeren.

Han tilføjer, at der ikke er planer om yderligere mobilisering.

82.000 af dem, som Ruslands væbnede styrker har rekrutteret, er sendt til konfliktzonen i Ukraine, meddeler Sjojgu.

- Af dem er over 41.000 indsat som del af en enhed, siger forsvarsministeren ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

De resterende 218.000 indkaldte rekrutter er ved at modtage træning.

På mødet mellem Putin og Sjojgu, der blev vist på russisk tv fredag, beder Putin sin forsvarsminister om at takke de indkaldte soldater.

- Jeg vil gerne sige tak til dem for deres pligtfølelse og patriotisme og det faktum, at de vil forsvare deres land og dermed deres hjem, siger Putin.

Sjojgu oplyser ifølge nyhedsbureauet dpa, at gennemsnitsalderen for de hvervede soldater er 35 år.

Hundredtusinder af russiske mænd er flygtet til andre lande, efter at præsident Putin i midten af september gav ordre til en mobilisering af 300.000 soldater fra reserven.

Flugten er sket til lande som Kasakhstan, Georgien og i et vist omfang også Finland.

Meldinger om, at syge og ældre mænd er blandt de mobiliserede, har vakt vrede i Rusland. Det samme har eksempler på, at studerende er blevet tvunget til at gøre tjeneste.

Putin har tidligere erkendt, at der var problemer med rekrutteringen, skriver dpa.

Soldaterne har i mange tilfælde manglet udrustning eller er ikke blevet ordentligt forberedt på at blive sendt i kamp i Ukraine.

På mødet fredag forsikrer Sjojgu ham om, at de problemer er blevet "løst", skriver nyhedsbureauet AFP.

I det nordøstlige Ukraine har russiske styrker gennem de seneste uger været alvorligt presset af en ukrainsk modoffensiv.

