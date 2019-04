Minister: Sri Lankas premierminister fik ikke advarsel om muligt angreb

I Sri Lanka er der fokus på regeringens håndtering af en advarsel om angreb. Politisk strid kan have blokeret.

En politisk strid mellem Sri Lankas præsident og premierminister har tilsyneladende betydet, at premierministeren ikke var informeret om en nylig rapport, der advarede om et kommende angreb mod kirker.

Premierminister Ranil Wickremesinghe er blevet holdt uden for sikkerhedsbriefinger, siden han ragede uklar med præsident Maithripala Sirisena sidste år.

Det siger Sri Lankas sundhedsminister, Rajith Senaratne, på en pressekonference mandag.

Søndag blev 290 mennesker dræbt og næsten 500 såret ved koordinerede angreb mod kirker og hoteller i Sri Lanka.

Politiet havde tidligere på måneden modtaget en advarsel om et muligt angreb mod kirker, viser et dokument, som nyhedsbureauet Reuters har set.

Ifølge dokumentet planlagde en relativt ukendt islamistisk gruppe ved navn National Thawheed Jama'ut disse angreb.

Advarslen kom fra en udenlandsk efterretningstjeneste den 11. april.

Men premierministeren har ikke fået besked om rapporten, og det er ikke klart, hvilke tiltag - om nogen - der blev sat i værk som følge af tippet fra den udenlandske efterretningstjeneste.

- Da vi spurgte til efterretningsrapporten, kendte premierministeren ikke til den, siger sundhedsministeren, der også har til opgave at briefe journalister om regeringens overvejelser.

Sri Lankas øverste sikkerhedsmyndighed, Sikkerhedsrådet, aflægger rapport direkte til præsidenten.

Premierministeren blev ikke længere inviteret med til møder i Sikkerhedsrådet på grund af konflikten mellem ham og præsidenten, fortæller sundhedsministeren.

Mandag var han inviteret med til et af disse møder for første gang siden oktober.

Præsidentens kontor har afvist at kommentere oplysningerne.

Præsident Sirisena var på udlandsrejse, da bombeangrebene fandt sted. Han vendte tilbage til Sri Lanka søndag aften.

I løbet af søndagen havde premierministeren indkaldt Sikkerhedsrådet til hastemøde, men medlemmerne dukkede ikke op, siger sundhedsministeren.

- Det er første gang i historien, at vi har set, at Sikkerhedsrådet nægtede at komme til et møde med landets premierminister, siger Senaratne.

I oktober sidste år fyrede han premierministeren og regeringen på grund af politiske uenigheder. Men efter et par uger blev Wickremesinghe genindsat efter ordre fra landets højesteret.

Forholdet mellem de to øverste politiske ledere er dog stadig elendigt. Flere politikere siger, at deres uenigheder har forsinket adskillige regeringsbeslutninger.

