Minister til briter i Sudan: Skynd jer ud før våbenhvile ender

Britiske statsborgere, der opholder sig i Sudan, skal hurtigst muligt benytte sig af muligheden for at blive evakueret.

For Storbritannien kan ikke garantere, at landet kan fortsætte sin evakueringsindsats efter torsdag.

Det siger Storbritanniens udenrigsminister, James Cleverly, torsdag morgen til det britiske medie Sky News.

- Tiden er inde til at komme afsted, for når våbenhvilen slutter, kan jeg måske ikke give den begrænsede forsikring, jeg kan give nu, og vi vil muligvis ikke være i stand til at evakuere, siger James Cleverly.

En tre dage lang våbenhvile mellem de stridende parter i Sudan udløber efter planen torsdag ved midnat.

Flere end 2000 briter i Sudan har registreret sig hos det britiske udenrigsministerium i forbindelse med konflikten i det afrikanske land.

Der kan dog være langt flere til stede i landet.

Indtil videre har Storbritannien evakueret 536 briter på seks forskellige fly.

Briter i Sudan skal "hurtigst muligt" søge mod flyvepladsen Wadi Saeedna, der ligger uden for hovedstaden, Khartoum, siger James Cleverly.

Herfra flyver de britiske fly.

En lang række lande har siden lørdag haft travlt med at evakuere deres borgere fra Sudan, som siden midten af april har været ramt af kampe mellem landets hær og den paramilitære gruppe RSF.

Mens Storbritannien fortsætter sin evakuering i løbet af torsdagen, meddeler Sveriges statsminister, at Sverige har afsluttet sin evakueringsindsats.

- Klokken 22 i går blev den svenske del af den militære evakuering i Sudan afsluttet, siger statsminister Ulf Kristersson på et pressemøde torsdag morgen ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

- Der pågår fortsat internationale indsatser, så flere svenskere, der kan og vil hjem, kan blive fløjet hjem.

Siden mandag har Sverige evakueret 160 personer fra Sudan.

Fra det franske udenrigsministerium lyder det, at Frankrig har evakueret 936 personer. Antallet omfatter franske statsborgere og andre nationaliteter - herunder briter, amerikanere, hollændere, italienere og svenskere.

Det oplyser Frankrigs udenrigsministerium ifølge Reuters.

