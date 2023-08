Minister til katastrofeturister: Hold jer væk fra skovbrande

Turister frarådes på det kraftigste at opsøge skovbrandene, som for tiden hærger den canadiske provins British Columbia.

Det siger British Columbias minister for skovområder, Bruce Ralston, på et pressemøde lørdag aften lokal tid.

Flere turister har besøgt de områder, som er ramt af naturbrande, for efterfølgende at offentliggøre billeder derfra på sociale medier.

Billeder og videooptagelser er blandt andet optaget ved hjælp af droner.

- Droner udgør en stor fare for vores mandskab, der bekæmper ilden fra luften.

- Nu er ikke det rette tidspunkt at tage billeder af igangværende naturbrande. Det er ikke bare uansvarligt, det er også ulovligt at flyve med dem (dronerne, red.) i områder med brand, siger Bruce Ralston på pressemødet.

Flere end 35.000 personer fik lørdag besked på at lade sig evakuere fra de ramte områder. Forinden havde British Colombias premierminister, David Eby, erklæret undtagelsestilstand i provinsen.

Ud over billeder af selve skovbrandene er der taget billeder af civile, som står på rad og række, mens de betragter flammerne.

Myndighederne i British Columbia har allerede udstedt et forbud mod unødvendige rejser til de områder, som er ramt af skovbrande. Og det forbud omfatter turister, som kommer for at tage billeder af ilden.

Det påpeger provinsens minister for krisestyring, Bowinn Ma, som også deltager på pressemødet.

- Noget, vi bestemt ikke kan have på vejene, er mennesker, der tager billeder, stiger ud af deres biler og besøger områder med omfattende naturbrande, for så at være i vejen for vores mandskab, siger Bowinn Ma.

Ministeren siger videre, at det kan være nødvendigt at holde fly og helikoptere, der bruges til brandslukning, på jorden, hvis der er ukendte droner i luften.

Omkring 3400 brandfolk deltager i slukningsarbejdet i British Columbia. Provinsen ligger i det vestlige Canada.

/ritzau/Reuters